Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü
Bahçelievler Kocasinan Mahallesi'nde önceden boşaltılan 4 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak arama ve inceleme çalışması başlattı.
Bahçelievler'de 4 katlı binada çökme meydana geldi.
DAHA ÖNCE TAHLİYE EDİLEN BİNA ÇÖKTÜ
Olay, Kocasinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce tahliye edildiği belirtilen 4 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri binada kimsenin bulunmadığını teyit etmek amacıyla tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışması başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü - Son Dakika
Ünlüler soruşturmasında yeni skandal: Koray Beşli’nin dijital materyallerinden 18 yaş altı kız çocuklarıyla ilgili içerikler çıktı
Sizin düşünceleriniz neler ?