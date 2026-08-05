Bahçelievler'de 4 katlı bina çöktü

Bahçelievler'de 4 katlı binada çökme meydana geldi.

DAHA ÖNCE TAHLİYE EDİLEN BİNA ÇÖKTÜ

Olay, Kocasinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce tahliye edildiği belirtilen 4 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve AFAD ekipleri binada kimsenin bulunmadığını teyit etmek amacıyla tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışması başlattı.