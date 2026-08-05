Bahçelievler'de Bina Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçelievler'de Bina Çöktü

Bahçelievler\'de Bina Çöktü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenibosna'da tedbir amaçlı boşaltılan 4 katlı bina çöktü; ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Bahçelievler'de tedbir amaçlı boşaltılan 4 katlı bina çöktü.

Yenibosna Merkez Mahallesi Taşova Sokak'ta gece saatlerinde boşaltıldığı belirtilen 4 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bölgede bulunan vatandaşlardan binanın daha önce tahliye edildiği bilgisini alan ekipler, binada tedbir amaçlı arama çalışma başlattı. Ekipler, enkazda mahsur kalan olup olmadığının belirlenmesi amacıyla köpeklerle arama yapıyor.

Bazı bina sakinlerinin de olay yerine gelerek gözyaşı döktüğü görüldü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, 1988 yılında yapılan, 22 daire ve 3 dükkan bulunan binanın dün kolonlarından ses geldiği yönünde yapılan ihbar üzerine belediye ekiplerince incelendiği ve tedbir amacıyla tahliye edildiği, bina sakinlerinin misafirhanelerde ağırlandığı öğrenildi.

"Akşam saatlerinde bina kendiliğinden çöktü"

Mahalle Muhtarı Ali Osman Kayacan, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam saatlerinde toplantı yaptıklarını belirterek, "Apartmanımızın kentsel dönüşüme girmesi nedeniyle karar verecektik. Ben 24.00 gibi ayrıldım. Gece saat 02.00 civarlarında polis otosundan anons yaptıklarını duydum. Komşularımızla konuştuk. 'Binadan ses geliyor. Haber verdik, boşaltılacak.' dediler. Polis geldi, binayı boşalttılar. Belediyemiz geldi, mühürledi. İnsanları tahliye ettiler. Bugün akşam saatlerinde de bina kendiliğinden çöktü. İçeride kimse yok." ifadelerini kullandı.

Binanın bulunduğu yere Barışkent Çıkmazı dediklerini aktaran Kayacan, "Önündeki bina da boşaltılmıştı. Orası yıkılacaktı, biz oradan korkuyorduk ki bu arkasındaki insanların bulunduğu bina yıkıldı, kendiliğinden çöktü. Daha önceden hasarlıydı orası yıkılmak üzereydi. Resmi prosedürleri tamamlandı. Onu beklerken, bu kendiliğinden çöktü." diye konuştu.

Mahalle sakini Kadir Efe Demir de gece saatlerinde polis ve itfaiye ekiplerinin geldiğini anlatarak, "Bayağı ses oldu. Kolon patlamış diye duyduk. Biraz sıkıntılı durumlar vardı, tehlikeliydi. Etrafını branda ile sardılar. Bugün eve geldik akşam saatlerine doğru. Bir anda bir ses duyduk. Biz korktuk. Deprem oluyor gibi sallandı her yer. Her yer toz duman oldu. Bir geldik bina yıkılmıştı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Bahçelievler, Acil Durum, Yenibosna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Bina Çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu illerde yaşayanlar dikkat Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın Bu illerde yaşayanlar dikkat! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayın
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular Şoke eden Rahmi Koç iddiası 70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası
Ünlüler operasyonundan istismar çıktı Telefonundaki rezillikler mide bulandırdı Ünlüler operasyonundan istismar çıktı! Telefonundaki rezillikler mide bulandırdı
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme Maaşlar artıyor, haklar genişliyor Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
Eskişehir’de akıl almaz olay: Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu Eskişehir'de akıl almaz olay: Sonuçları beklemeden hastaneden ayrıldı, evinde bu halde bulundu
Kibariye kendini Türkan Şoray’a benzetti Kibariye kendini Türkan Şoray'a benzetti

00:32
İsmail Kartal, ’’Dün gece özel bir toplantı yaptık’’ diyerek açıkladı
İsmail Kartal, ''Dün gece özel bir toplantı yaptık'' diyerek açıkladı
00:03
İzmir’in gözde tatil beldesi Alaçatı’da adım atacak yer kalmadı
İzmir'in gözde tatil beldesi Alaçatı'da adım atacak yer kalmadı
23:44
Sturm Graz’ın Greenwood için yaptığı paylaşım bomba
Sturm Graz'ın Greenwood için yaptığı paylaşım bomba
22:24
Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babasından 10 yaş büyük partnerine suç duyurusu
Fenomen dizinin 17 yaşındaki oyuncusunun babasından 10 yaş büyük partnerine suç duyurusu
21:32
Bahçelievler’de 6 katlı bina çöktü
Bahçelievler'de 6 katlı bina çöktü
20:58
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
Okul bahçesinde tavşan kestiği görüntüler sanal medyada paylaşılan şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2026 01:13:22. #7.12#
SON DAKİKA: Bahçelievler'de Bina Çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.