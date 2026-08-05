Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber - Son Dakika
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Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber

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Orta Doğu'daki tansiyonun düşmesiyle gerileyen petrol fiyatlarının ardından motorinde bu gece yarısı beklenen 3,97 TL'lik indirim Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesine takıldı. İndirim tutarının tamamen ÖTV'ye aktarılması nedeniyle tabela ve pompa satış fiyatlarında hiçbir değişiklik olmayacak.

Orta Doğu'da düşen tansiyonla birlikte gerileyen petrol fiyatları akaryakıtta indirim beklentisi yarattı. Ancak motorinde bu gece yarısı yapılması beklenen 3,97 TL'lik indirim Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışına gitti. Bu nedenle pompa satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yaşanmayacak.

ORTA DOĞU'DA BARIŞ UMUDU PETROLÜ DÜŞÜRDÜ

Orta Doğu'daki gerilim hattında anlaşma ihtimalinin belirmesi ve çatışmaların büyük ölçüde durulması, uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi. Küresel piyasalardaki bu gerileme, iç piyasada akaryakıt fiyatlarında ciddi bir indirim beklentisi doğurdu.

3,97 TL'LİK İNDİRİM ÖTV ENGELİNE TAKILDI

Gece gelen indirimin ardından, motorin grubunda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 3,97 TL'lik yeni bir indirim hesaplanmıştı. Ancak beklenti pompaya yansımadı. Gazeteci Olcay Aydilek'in aktardığı bilgilere göre; motorine yapılması planlanan 3,97 TL'lik indirimin tamamı ÖTV ayarlamasına kesildi. Fiyat artışına denk gelen tutar kadar ÖTV artırıldığı için sürücülerin tabelada göreceği pompa satış fiyatı sabit kaldı.

DÜN DE BENZER BİR DURUM YAŞANMIŞTI

Motorin fiyatlarında dün gece de benzer bir tablo ortaya çıkmıştı. Normal şartlarda 6 lira 37 kuruş olarak hesaplanan indirim tutarının 5,32 TL'lik kısmı ÖTV düzenlemesine aktarılmış, pompa fiyatlarına ise yalnızca 1 lira 5 kuruşluk bir indirim yansıtılmıştı.

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

Pompa fiyatlarında değişiklik olmamasıyla birlikte büyükşehirlerdeki güncel motorin litre fiyatları şu şekilde sıralanıyor:

  • İstanbul: 80,00 TL
  • Ankara: 81,12 TL
  • İzmir: 81,40 TL

Orta Doğu, Ekonomi, Güncel, ÖTV, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıtta indirim bekleyenleri yıkan haber - Son Dakika

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