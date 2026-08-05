El ele yakalanmışlardı! Ünlü çiftten romantik hamle geldi

“Yeraltı” dizisinde Halide ve Haydar Ali karakterlerine hayat veren Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş, ekran uyumlarıyla dikkat çekiyor.

Dizi setinde başlayan yakınlıklarının aşka dönüştüğü iddia edilen oyuncular, sezon arasını değerlendirmek için gittikleri Amerika tatilinde el ele görüntülenmişti. Ortaya çıkan görüntüler, ikilinin hayranları tarafından büyük ilgi görmüştü.

Aşk iddialarını güçlendiren son gelişme ise Devrim Özkan’ın sosyal medya paylaşımı oldu. Güzel oyuncu, kendisine gelen kırmızı gülü takipçileriyle paylaştı.

Özkan’ın bu paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları çiçeğin Deniz Can Aktaş’tan geldiği yönünde yorumlarda bulundu. Ünlü ikilinin ilişkisiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.