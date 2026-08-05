El ele yakalanmışlardı! Ünlü çiftten romantik hamle geldi - Son Dakika
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El ele yakalanmışlardı! Ünlü çiftten romantik hamle geldi

El ele yakalanmışlardı! Ünlü çiftten romantik hamle geldi
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“Yeraltı” dizisinin başrolleri Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş’ın özel hayatıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Amerika tatilinde el ele görüntülenen ikilinin ardından gelen romantik paylaşım, aşk iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

“Yeraltı” dizisinde Halide ve Haydar Ali karakterlerine hayat veren Devrim Özkan ve Deniz Can Aktaş, ekran uyumlarıyla dikkat çekiyor.

El ele yakalanmışlardı! Ünlü çiftten romantik hamle geldi

Dizi setinde başlayan yakınlıklarının aşka dönüştüğü iddia edilen oyuncular, sezon arasını değerlendirmek için gittikleri Amerika tatilinde el ele görüntülenmişti. Ortaya çıkan görüntüler, ikilinin hayranları tarafından büyük ilgi görmüştü.

El ele yakalanmışlardı! Ünlü çiftten romantik hamle geldi

Aşk iddialarını güçlendiren son gelişme ise Devrim Özkan’ın sosyal medya paylaşımı oldu. Güzel oyuncu, kendisine gelen kırmızı gülü takipçileriyle paylaştı.

Özkan’ın bu paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları çiçeğin Deniz Can Aktaş’tan geldiği yönünde yorumlarda bulundu. Ünlü ikilinin ilişkisiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Son Dakika Magazin El ele yakalanmışlardı! Ünlü çiftten romantik hamle geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ertugrul Karadag Ertugrul Karadag:
    Yani lucas torreira dan sonrada ne biliyim ?? 0 0 Yanıtla
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