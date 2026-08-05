Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ suikastçısı Burkay Karatepe hakkında suç duyurusunda bulundu

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik Marmaris’te düzenlenen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe hakkında hukuki süreç başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Karatepe ve firari olduğu dönemde kendisine kucak açan suç ortakları hakkında hazırlanan şikayet dilekçesini Muğla Cumhuriyet Başsavcılığına sundu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ SUÇLAMALAR

Başsavcılığa sunulan dilekçede, 10 yıllık kaçışın ardından yakayı ele veren Karatepe ile kendisine yardım ve yataklık eden şahıslar için ağır yaptırımlar talep edildi. Soruşturma kapsamında açılması istenen kamu davasında öne çıkan suçlamalar şunlar oldu:

Cumhurbaşkanına suikast

Anayasayı ihlal

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak

Terör örgütüne üye olmak

Suçluyu kayırma.

"DEVLETİN BİRLİĞİNİ VE BAĞIMSIZLIĞINI HEDEF ALDI"

Dilekçede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda hareket eden Karatepe'nin, halkın oylarıyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Erdoğan’ı ortadan kaldırmayı amaçladığı vurgulandı. Şüphelinin eylemlerinin sadece kişisel bir saldırı değil, aynı zamanda ülkede kaos çıkararak devletin bağımsızlığını zayıflatma amacı taşıdığı belirtildi.

SADECE DARBECİDEN DEĞİL, YARDIM EDENLERDEN DE ŞİKAYETÇİ OLUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, hem şahsına hem de Türk milletinin birliğine yönelen eylemler sebebiyle Karatepe’den şikayetçi olduğu ifade edilen açıklamada dikkat çeken bir ayrıntıya yer verildi:

Erdoğan, eylem tarihinden bu yana geçen 10 yıllık süre zarfında şüphelinin kaçmasını sağlayan, ona barınak ve imkan temin eden tüm yardım ve yataklık eden kişilerden de resmen şikayetçi oldu.