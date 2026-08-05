Michigan\'da Sayed, Demokrat Senato Adayı Oldu

ABD’de kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Michigan eyaletinde sandıklar kuruldu. Demokrat Parti’nin Senato adayını belirlemek üzere gerçekleşen çekişmeli ön seçimi, Mısır asıllı siyasetçi Abdul El-Sayed kazandı.

Çekişmeli geçen yarışta El-Sayed oyların %48,5’ini alarak, %47,5’te kalan rakibi ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Haley Stevens’ı kıl payı farkla mağlup etti.

RAKİBİNİ GERİDE BIRAKTI

El-Sayed, Temsilciler Meclisi üyesi rakibi Haley Stevens’ı mağlup ederek Demokratların resmi Senato adayı olmaya hakkını elde etti. Zaferinin ardından X hesabından paylaşım yapan El-Sayed, "Kazandık. ABD Senatosu'nda Demokrat adayınız olmaktan gurur duyuyorum. Kasım ayında da kazanalım" ifadelerini kullandı. Ön seçimi kaybeden Stevens ise partisinin adayını destekleyeceğini belirterek Demokrat seçmenlere birlik mesajı verdi.

SEÇİLİRSE BİR İLK OLACAK

Mısırlı göçmen bir ailenin çocuğu olan El-Sayed, kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı eski Temsilciler Meclisi üyesi Mike Rogers ile kozlarını paylaşacak. El-Sayed sandıktan zaferle çıkması halinde ABD Senatosu'na seçilen ilk erkek Müslüman senatör olarak tarihe geçecek.

İSRAİL POLİTİKALARINA SERT ELEŞTİRİ

Siyasi duruşuyla dikkat çeken El-Sayed, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını açıkça "soykırım" olarak nitelendiriyor. ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri ve mali kaynakların kesilmesi gerektiğini savunan El-Sayed, bu bütçelerin ABD içerisindeki sağlık, konut ve altyapı yatırımlarına aktarılması gerektiğini vurguluyor.

TRUMP’TAN AĞIR SUÇLAMA: HİLELİ SEÇİME HAZIR OLUN

ABD Başkanı Donald Trump ise, El-Sayed’in Demokrat Parti Senato adaylığını garantilemesinin ardından oylamanın dürüstlüğüne dair sert iddialarda bulundu.

Truth Social platformundan açıklama yapan Trump, Detroit’i de kapsayan Wayne County bölgesini hedef alarak burayı "sadece Amerika’nın değil, belki de dünyanın en yolsuz seçim bölgelerinden biri" olarak nitelendirdi.

"SEÇMEN SAYISINDAN FAZLA OY VAR" İDDİASI

Somut bir kanıt sunmadan oylama sürecini eleştiren Trump, "Wayne County’de mucizeler yaşanıyor; örneğin kayıtlı seçmen sayısından çok daha fazla oy kullanılıyor" ifadelerini kullandı. Trump’ın bu mesajı, Associated Press’in resmi sonuçları duyurmasından hemen önce geldi.

"KOMÜNİST BİR KAYBEDEN"

Trump paylaşımının devamında "sahte posta oylarının" son anda devreye sokulabileceği uyarısında bulunarak seçmenlere "Bir başka hileli seçime daha hazır olun" çağrısında bulundu.

Sonraki mesajlarında El-Sayed’i hedef almaya devam eden Trump, Demokrat adayı "Komünist bir kaybeden" olarak tanımladı ve onu "Yahudilerden ve İsrail’den nefret etmekle" suçladı.

KASIM SEÇİMLERİ İÇİN ROGERS'A DESTEK

Bu tabloya rağmen El-Sayed’in zaferini "Cumhuriyetçi Parti için harika bir haber" olarak nitelendiren Trump, ön seçimde rakipsiz yarışan kendi adayı eski Temsilciler Meclisi Üyesi Mike Rogers’a destek istedi.

El-Sayed ile Cumhuriyetçi Mike Rogers, 3 Kasım’da yapılacak ara seçimlerde ABD Senatosu koltuğu için karşı karşıya gelecek.