Bahçelievler'de Personel Maaşlarına %40 Zam

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Bahçelievler Belediyesinde imzalanan toplu iş sözleşmesiyle personel maaşlarına yüzde 40 zam yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz 2024 ile 30 Haziran 2027 tarihlerini kapsayan toplu iş sözleşmesi imza töreni, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası Genel Sekreteri Zekeriya Sancı'nın katılımıyla düzenlendi.

Törende konuşan Bahadır, çalışanların mutluluğunu ve haklarını öncelikli gördüklerini belirterek, sözleşmeyi kavgasız, gürültüsüz, tartışmasız, grevsiz bir şekilde imzaladıklarını söyledi.

Sözleşme kapsamında personel maaşlarına yüzde 40 zam yapıldığını aktaran Bahadır, "İyi ki çalışma arkadaşlarım, emekçi arkadaşlarım var. İyi ki 3 bin 300 kişilik bir ailem var. Hep birlikte daha güçlü bir Bahçelievler için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Toplu iş sözleşmesi kapsamında, 1 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olan zamların geriye dönük ödemeleri planlanırken, personel kasımdan itibaren zamlı maaşlarını, ocakta da enflasyon farkını alacak.

Sözleşme; yemek, yakacak, çocuk yardımı, evlenme, doğum, tabii afet, ölüm, hastalık, askerlik, öğrenim desteği ve bayram yardımları ile başarı ödülü ve promosyon ödemesini de kapsıyor.???????