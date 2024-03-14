Bahçelievler'de Yıkılan Binanın Bitişiğindeki Apartman Dairesinin Tuvalet Duvarı Yok - Son Dakika
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Bahçelievler'de Yıkılan Binanın Bitişiğindeki Apartman Dairesinin Tuvalet Duvarı Yok

Bahçelievler\'de Yıkılan Binanın Bitişiğindeki Apartman Dairesinin Tuvalet Duvarı Yok

Bahçelievler'de gerçekleştirilen bir binanın yıkımı sonrasında, bitişiğindeki apartman dairesinin tuvalet duvarının olmadığı ortaya çıktı. Tuvalet kısmı tamamen açık olan dairede yaşayanlar tedbir amacıyla evden ayrıldı.

14.03.2024 18:59  Güncelleme: 19:01
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Bahçelievler'de, yıkımı gerçekleştirilen binanın bitişiğindeki apartman dairesinin tuvalet duvarı olmadığı ortaya çıktı.

Zafer Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm nedeniyle bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım tamamlandıktan sonra bitişiğindeki 5 katlı apartmanın 3. katına ait tuvaletin duvarının olmadığı görüldü.

Tuvalet kısmı tamamen açık olan dairede yaşayanlar tedbir amacıyla evden ayrıldı.

Mahalle sakinlerinden Mahmut Bektaş, ilginç bir görüntünün oluştuğunu belirterek, "Yıkımdan sonra anlaşılıyor ki bu dairenin tuvaletine ait duvar yok. Yıkılan apartmanla sıfıra sıfır yapmışlar" dedi.

Kaynak: AA

Bahçelievler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Yıkılan Binanın Bitişiğindeki Apartman Dairesinin Tuvalet Duvarı Yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bahçelievler'de Yıkılan Binanın Bitişiğindeki Apartman Dairesinin Tuvalet Duvarı Yok - Son Dakika
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