Bahçesaray'da imece usulü kar temizleme
Van-Bahçesaray karayolu 2 aydır kardan dolayı kapalı
VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde vatandaşlar evlerinin damlarındaki kar kütlelerini imece usulü temizliyor.
Geçtiğimiz Şubat ayının ilk haftasından yağan kar, özellikle Bahçesaray ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 80 santimetre ile 1.5 metreye ulaştığı ilçesin kırsal mahallelerinde hayat durma noktasına geldi. Bir hafta boyunda belli aralıklarla etkili kar yağışı ile birlikte vatandaşlar toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlerken, bir yandan da açtıkları kar temellerinden geçirdikleri küçükbaş hayvanlarını kar üzerine serdikleri otlarla beslemeye çalıştı.
"İmece usulü kar temizleme"
Türkiye'nin en fazla kar alan illerinden Van'da, kış mevsimi kırsal bölgelerde daha çetin geçiyor. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı kırsal mahallelerde zor şartlarda yaşayanlar, birbirlerine yardımcı olarak güçlüklerin üstesinden gelmeye çalışıyor. Bahçesaray ilçesine 9 kilometre mesafedeki Çatbayır Mahallesi sakinlerinin imece usulü evlerin toprakla kaplı damlarında biriken karı temizleme mesaisi devam ediyor. Damlarda 60 santimetreyi bulan kar kütlesini küreklerle kalıplar halinde kesip atan mahalle sakinleri, kış boyunca birçok kez bu işlemi yaparak hem damların çökmesini hem de tavandan su akmasını önlüyor.
"Karabet Geçidi'de kar kalınlığı 2 metre 42 santimetreye ulaştı"
Öte yandan Van-Bahçesaray kara yolu da çığ riski nedeniyle 22 Aralık 2023'ten bu yana kapalı tutuluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye genelinde 3 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 2 metre 42 santim ölçülürken, Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü yaylasında 1 metre 87 santim, Bolu Kartakaya Kayak Merkezi 1 metre 62 santim ve Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi'nde ise 1 metre 59 santim olarak ölçüldü.
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