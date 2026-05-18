Bahis ve Dolandırıcılık Operasyonunda İki Tutuklama

18.05.2026 09:23
Adana'da düzenlenen operasyonda Rasim Ozan Kütahyalı ve Selahattin Akın Uzun tutuklandı.

(ADANA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, Adana merkezli 21 ilde başlatılan soruşturma kapsamında, 14 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp dün adliyeye sevk edilen 154 zanlı arasında yer alan Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı.

Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

MASAK analizleri ve soruşturma dosyası kapsamındaki mali incelemelerde, "yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar şüpheli para hareketi ve aklama faaliyetinin tespit edildiği, örgütün ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğinde olduğu değerlendirilen soruşturmada, ayrıca bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin suçtan elde edilen gelirlerin bankacılık sistemi içerisindeki katmanlandırma işlemlerinde görev aldıkları, şüpheli para hareketlerine yönelik bloke ve güvenlik süreçlerinin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldukları yönünde kuvvetli suç süphesi elde edildiği" belirtilmişti.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 09:34:35.
