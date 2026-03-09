Bahreyn'de İran İHA Saldırıları: Sirenler Çaldı

ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak bölge ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara saldırılar düzenleyen İran'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı Bahreyn'de, gece saatlerinden bu yana 3 kez sirenlerin çaldığı bildirildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İHA saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Bakanlık, gece saatlerinden bu yana 3 kez sirenlerin çaldığı ülkede, vatandaşlar ve ikamet edenlerden sakin kalmalarını, en yakın güvenli alana gitmelerini ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmelerini istedi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, İran'ın ülkeye yönelik insansız hava araçları (İHA) saldırıları nedeniyle Sitre bölgesinde çok sayıda evde hasar meydana geldiğini açıklamıştı.

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da İHA saldırıları nedeniyle Sitre bölgesinde 4'ü ağır olmak üzere 32 kişinin yaralandığını duyurmuştu.