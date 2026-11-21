Bahreyn İçişleri Bakanlığı tehlike uyarısı kapsamında halkı sakin kalmaya çağırdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ülkede verilen tehlike uyarısı kapsamında vatandaşları ve ülkede ikamet edenleri sakin kalmaya, en yakın güvenli noktaya gitmeye ve gelişmeleri yalnızca resmi kanallardan takip etmeye çağırdı. Bakanlık, tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi vermedi.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, mevcut bir tehlike uyarısı kapsamında vatandaşlara sakin olmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulundu.
Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkede tehlike uyarısı verildiği belirtildi.
Kamu güvenliğinin korunması amacıyla vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin sakinliklerini korumalarının istendiği açıklamada, halktan en yakın güvenli noktaya geçmeleri ve gelişmeleri yalnızca resmi kanallar üzerinden takip etmeleri talep edildi.
Açıklamada, tehlikenin niteliğine ilişkin bilgi verilmedi.
Kaynak: AA
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