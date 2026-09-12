Bahşılı Kaymakamı Kazanasmaz Sarıkayalar köyünde vatandaşlarla buluştu
Bahşılı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, kurum amirleriyle Sarıkayalar köyünü ziyaret ederek muhtar ve köy sakinleriyle görüştü. Kazanasmaz, talep ve ihtiyaçların koordinasyon içinde karşılanacağını, devletin tüm kurumlarıyla vatandaşın yanında olduğunu söyledi.
Bahşılı Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz, kurum amirleri ile Sarıkayalar köyünü ziyaret etti.
Köy ziyaretleri kapsamında Sarıkayalar'a giden Kazanasmaz, muhtar ve köy sakinleriyle görüştü.
Kazanasmaz, ziyaretlerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirterek, "Talep, öneri ve ihtiyaçlarınız varsa söyleyin. Sizlerle koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaları sürdüreceğiz. Devletimiz bütün kurumları ile yanınızdadır." dedi.
Ziyarete, kurum amirleri ve il genel meclis üyeleri katıldı.
Kaynak: AA
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