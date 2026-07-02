Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Bajaur bölgesinde dronla düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Dawn gazetesinin haberine göre, eyaletin Afganistan sınırına yakın Bajaur bölgesinde bir eve dron saldırısı düzenlendi.
Polis, saldırıda aynı aileden 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bajaur'da Dron Saldırısı: 3 Ölü, 10 Yaralı - Son Dakika
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