Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Avusturya temsilcisi Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükselen Trabzonspor'u kutladı.
Bakan Bak, sosyal medya hesabından yayınladığı kutlama mesajında, "İlkleri başarmaya devam ediyoruz, finaldeyiz!. UEFA Youth League'de Salzburg'u eleyerek tarihimizde ilk kez finale çıkan Trabzonspor U19 takımımızı canı gönülden kutluyorum. Kupaya son 1!" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Bakan Bak'tan Trabzonspor'a Final Kutlaması - Son Dakika
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