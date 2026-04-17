Bakan Bayraktar Antalya'da IRENA ile Görüştü - Son Dakika
Bakan Bayraktar Antalya'da IRENA ile Görüştü

17.04.2026 19:44
Enerji Bakanı Bayraktar, Antalya Diplomasi Forumu'nda IRENA ve Slovenya ile enerji iş birliği değerlendirdi.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Antalya Diplomasi Forumu'nda Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Genel Direktörü Francesco La Camera ve Slovenya Çevre, İklim ve Enerji Bakanı Bojan Kumer ile ayrı ayrı biraraya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Antalya Diplomasi Forumu'nda IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera ile bir araya gelerek yenilenebilir enerji alanındaki küresel gelişmeleri ve Türkiye'nin enerji dönüşüm hedeflerini ele aldık. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 sürecinde, enerji dönüşümümüzde uluslararası ortaklıkları derinleştirecek iş birliği alanlarını da değerlendirdik" ifadesini kullandı.

Bayraktar ayrıca Slovenya Çevre, İklim ve Enerji Bakanı Bojan Kumer ile de bir araya geldiğini belirterek, "Türkiye ile Slovenya arasında enerji alanındaki diyaloğu derinleştirmeye ve ortak projelerle somut iş birlikleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Bakan Bayraktar Antalya'da IRENA ile Görüştü - Son Dakika

20:39
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
20:36
3. Lig’de “çıkan son takım ve düşecek 5 ekip“ belli oluyor
3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
19:51
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
19:01
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 21:00:13. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Bayraktar Antalya'da IRENA ile Görüştü - Son Dakika
