İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kök hücre bağışı yapan bir vatandaşla görüntülü konuşarak teşekkür etti.

Çiftçi, NSosyal hesabından "Her bağış bir umut, her umut bir hayat" başlığıyla yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay Doğu Anadolu Bölge Kan Merkezimizin TÜRKÖK kapsamında yürüttüğü çalışmalarda 100'üncü kök hücre bağışına ulaşılması vesilesiyle, bağışçımızla görüntülü görüşerek bu anlamlı sevince ortak olduk. Bir hastaya şifa, bir aileye umut olmak için gönüllü olarak bu iyilik yolculuğuna katılan bağışçımıza ve bütün kök hücre bağışçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Hiç tanımadığı bir insanın hayatına dokunmak için gösterdikleri bu duyarlılık, milletimizin merhametinin ve yardımlaşma ruhunun en güzel örneklerinden biridir."

Kızılay çalışanlarını ve Erzurum Şehir Hastanesindeki sağlık personelini tebrik eden Çiftçi, "Rabb'im şifa bekleyen bütün hastalarımıza şifa versin, umutları çoğaltan iyilikleri daim eylesin." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi'nin paylaşımında, vatandaşla yaptığı görüşmeye ilişkin videoya da yer verildi.