Mustafa Çiftçi, Tokat'ta: "Afet Öncesi 1 Liralık Çalışma, Afet Sonrası Yapılan 15 Liralık Harcamaya Karşılık Geliyor" - Son Dakika
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Mustafa Çiftçi, Tokat'ta: "Afet Öncesi 1 Liralık Çalışma, Afet Sonrası Yapılan 15 Liralık Harcamaya Karşılık Geliyor"

04.06.2026 13:52  Güncelleme: 15:20
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ta afet risk azaltma çalışmalarının önemini vurgulayarak, afet öncesi yapılan 1 liralık harcamanın sonrasında 7-15 liralık tasarruf sağladığını belirtti. 11 köy ve mahallenin tahliye edildiği süreçte 10 bin vatandaşın etkilendiğini açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat'ta yaptığı açıklamada afetlerden önce risk azaltma çalışmalarının önemine dikkat çekerek, "Afet öncesinde yapılan 1 liralık çalışma ve harcama, afet sonrasında yapılacak 7 ila 15 liralık harcamaya tekabül ediyor. Bu durum usul ekonomisi açısından da son derece kıymetli" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tokat Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Abdullah Köklü ile bir araya geldi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, son dönemde yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Çiftçi, "Başta Tokat Valiliğimiz olmak üzere bütün kamu kurum ve kuruluşlarımıza, belediyelerimize ve AFAD teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten afet açısından yapılan çalışmalar çok önemli ve örnek teşkil edecek bir risk azaltma çalışması oldu" ifadesini kullandı.

RİSK AZALTMA ÇALIŞMALARI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Çiftçi, risk azaltma çalışmalarında yaklaşık 2 bin personelin görev yaptığını açıkladı. Çiftçi, "Onlarca aracımızla çok örnek bir çalışma yürütüldü. Başta Tokat Valimiz olmak üzere AFAD, Devlet Su İşleri teşkilatımız ve diğer kurumlarımız yoğun emek ortaya koydu. Milletvekillerimiz süreci yakından takip etti. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız ellerinden gelen desteği verdiler. Alınan tedbirler ve yapılan risk azaltma çalışmaları neticesinde süreci daha büyük olumsuzluklarla karşılaşmadan suhuletle atlatmış olduk" şeklinde konuştu.

Risk azaltma çalışmalarının önemine işaret eden Çiftçi, "Afet öncesinde risk azaltma amacıyla yapılan 1 liralık çalışma ve harcama, afet sonrasında yapılacak 7 ila 15 liralık harcamaya tekabül ediyor. Usul ekonomisi açısından da son derece kıymetli" dedi.

11 KÖY VE MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yağışlardan yaklaşık 10 bin vatandaşın etkilendiğini bildiren Çiftçi, "Bu süreçte 11 köy ve mahallemizi tamamen ya da kısmen tahliye etmiş olduk. Yaklaşık 10 bin vatandaşımız bu durumdan etkilendi. Ancak devletimiz güçlüdür. Milletimizle el ele vererek daha büyük afetlerin üstesinden gelmiş bir ülkeyiz. Bunların da altından kalkabilecek idari ve personel kapasitesine sahibiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mustafa Çiftçi, Tokat'ta: 'Afet Öncesi 1 Liralık Çalışma, Afet Sonrası Yapılan 15 Liralık Harcamaya Karşılık Geliyor' - Son Dakika

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