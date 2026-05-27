Bakan Çiftçi'den Bayram Mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, telsizden güvenlik güçlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, Bakan Çiftçi'nin emniyet, jandarma ve sahil güvenlik telsizinden dinletilen mesajına yer verildi.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin huzuru, güvenliği ve esenliği için Kurban Bayramı'nda da görevi başında olan siz kıymetli kahramanlarımızı muhabbetle selamlıyorum. Bu mübarek günlerde milletimizin ihtiyaç duyduğu her noktada büyük bir gayret, dikkat ve vazife şuuru içinde görev yapan her bir mesai arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sizlerin fedakarlığı, vatandaşlarımızın bayram sevincini huzurla yaşamasına vesile olmaktadır. Cenabıhak, görevinizi kolay, yolunuzu açık, gayretinizi bereketli eylesin."