Başakşehir'de Market Hırsızlığı - Son Dakika
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Başakşehir'de Market Hırsızlığı

Başakşehir\'de Market Hırsızlığı
08.06.2026 15:53
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Alışveriş arabasından çantası çalınan mağdurun altın ve dövizle kaybı, hırsızlık anı kamerada.

İstanbul Başakşehir'de bulunan bir markette alışveriş yapan müşterinin alışveriş arabasının içerisinde altın, ziynet eşyası ile döviz bulunan çantası çalındı. Şüpheliler yakalanırken hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Haziran'da Başakşehir'de bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir müşterinin alışveriş arabasından çantası çalındı. Çantası çalınan kişi polis ekiplerine ihbarda bulundu. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri marketin kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şahsın yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı. Mağdurun çantasında pasaport, kimlik, 4 altın bilezik, 2 Ata lira bilezik, yaklaşık 200 gram altın ile 6 bin dolar ve 200 pound bulunduğu öğrenildi. Yapılan çalışmada şüphelilerin kimlik bilgilerini belirledi. Daha önce de çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheliler, Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir, Hırsızlık, Alışveriş, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başakşehir'de Market Hırsızlığı - Son Dakika

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