Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı - Son Dakika
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Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı

10.06.2026 14:57
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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Samandıra'da gerçekleştirdiği bireysel antrenman sırasında Yıldız Tilbe şarkıları açtı. Tecrübeli futbolcunun keyifli anları dikkat çekti.

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken Mert Hakan Yandaş'tan dikkat çeken görüntüler geldi. Sarı-lacivertli futbolcu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde bireysel antrenmanlarına devam etti.

YILDIZ TİLBE EŞLİĞİNDE ÇALIŞTI

Antrenman sırasında tesislerde kimsenin bulunmamasını fırsat bilen Mert Hakan Yandaş'ın hoparlörden Yıldız Tilbe şarkıları açtığı görüldü. Tecrübeli futbolcu, müzik eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Saha içinde temposunu düşürmeden çalışan Mert Hakan'ın keyifli halleri dikkat çekti. Futbolcunun bireysel antrenman sırasında yaptığı müzik tercihi de sosyal medyada ilgi gördü.

SEZON HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

Yeni sezon öncesi formunu korumak isteyen Mert Hakan Yandaş, bireysel çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sarı-lacivertli futbolcunun antrenman performansı teknik heyet tarafından da yakından takip ediliyor.

Mert Hakan Yandaş, Yıldız Tilbe, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mert Hakan Yandaş kimseyi bulamayınca Yıldız Tilbe'ye sarıldı - Son Dakika
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