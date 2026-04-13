Bakan Çiftçi'den Göç İdaresi'ne Teşekkür

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Göç İdaresi Başkanlığının 13. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Başkan Hüseyin Kök ve beraberindekileri kabul etti.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kabulde, göç yönetimi alanında yürütülen çalışmalar, düzensiz göçle mücadelede gelinen son durum ve göç alanındaki uluslararası işbirliği faaliyetleri ele alındı. Sayın Bakanımız, göç yönetiminin kamu düzeni, güvenlik ve insan onurunu esas alan bir anlayışla yürütülmesinin önemine vurgu yaparak, bu alanda görev yapan tüm personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti."

Kabulde, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir de bulundu.