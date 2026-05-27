Bakan Çiftçi'den Güvenlik Güçlerine Bayram Mesajı

27.05.2026 11:32
İçişleri Bakanı Çiftçi, bayramda görevde olan güvenlik güçlerinin bayramını telsizle kutladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı'nda görev başında olan güvenlik güçlerinin bayramını telsizden gönderdiği mesajla tebrik etti.

İçişleri Bakanı Çiftçi telsiz mesajında, "Kıymetli mesai arkadaşlarım; aziz milletimizin huzuru, güvenliği ve esenliği için Kurban Bayramı'nda da görevi başında bulunan siz kıymetli kahramanlarımızı muhabbetle selamlıyorum. Bu mübarek günlerde milletimizin ihtiyaç duyduğu her noktada büyük bir gayret, dikkat ve vazife şuuru içinde görev yapan her bir mesai arkadaşıma teşekkür ediyorum. Sizlerin fedakarlığı, vatandaşlarımızın bayram sevincini huzurla yaşamasına vesile olmaktadır. Cenabı Hak görevinizi kolay, yolunuzu açık, gayretinizi bereketli eylesin. Sizlerin ve kıymetli ailelerinizin mübarek Kurban Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyor, hepinize hayırlı görevler diliyorum. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

