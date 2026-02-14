İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kendisini ziyaret eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teşekkür etti.
Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Prof. Dr. Sayın Vedat Işıkhan'a nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ederim. Varolsunlar."
Son Dakika › Güncel › Bakan Çiftçi'den Işıkhan'a Ziyaret Teşekkürü - Son Dakika
