Bakan Çiftçi'den Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi'den Kadınlar Günü Kutlaması

08.03.2026 19:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Çiftçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personeli kutladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bakanlık bünyesinde görev yapan kadın personelle bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, Çiftçi'nin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD Başkanlığında görev yapan kadın personeli kabul ettiği belirtildi.

Çiftçi'nin, Türkiye'nin huzuru, güvenliği ve afetlere karşı güçlü şekilde hazırlıklı olması için fedakarca görev yapan personele tek tek karanfil takdim ederek, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığının aktarıldığı belirtilen paylaşımda, "Görev bilinci, azmi ve emeğiyle güvenlik ve kamu hizmetlerinde önemli sorumluluklar üstlenen tüm kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Kadınlar Günü, Kutlamalar, Güvenlik, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi'den Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
DMM: Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine yönelik dezenformasyon içeren paylaşımlar yapılıyor DMM: Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerine yönelik dezenformasyon içeren paylaşımlar yapılıyor
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu

19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:31
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 20:14:45. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi'den Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.