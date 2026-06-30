Bakan Çiftçi'den Şam ziyareti ve iş birliği vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Çiftçi'den Şam ziyareti ve iş birliği vurgusu

30.06.2026 22:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Şam'dan, gönül bağlarımızı daha da kuvvetlendirmiş, kardeşliğimize olan inancımızı pekiştirmiş ve ortak geleceğimize dair umutlarımızı büyütmüş olarak ayrıldık"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, kadim şehir Şam'da, ortak tarihin izlerini taşıyan, kardeşlikleri güçlendiren ve geleceğe dair umutları büyüten kıymetli temaslarda bulunduklarını belirtti.

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile güvenlik, sınır yönetimi, göç ve gönüllü geri dönüş süreçlerini değerlendirdiklerini aktaran Çiftçi, Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih ile bir araya gelerek "Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında İş Birliği Zaptı"nı imzaladıklarını ifade etti.

Çiftçi paylaşımında şunları kaydetti:

"Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Ahmed eş-Şara tarafından kabulümüzde, muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını ilettik. Kasyun Dağı'ndan Şam'ı seyrettik, asırlara tanıklık eden bu kadim şehrin yarınlarına umutla baktık. Emevi Camii'nin manevi ikliminde Hazreti Yahya'nın makamında ellerimizi semaya açtık. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin türbesinde ve Türk Hava Şehitliği'nde dualarımızı niyaz ederken, bu topraklarda yaşayan ortak tarihimizin, aziz hatıralarımızın ve sarsılmaz kardeşliğimizin derin izlerini bir kez daha gönlümüzde hissettik. Şam'dan, gönül bağlarımızı daha da kuvvetlendirmiş, kardeşliğimize olan inancımızı pekiştirmiş ve ortak geleceğimize dair umutlarımızı büyütmüş olarak ayrıldık. Rabbim attığımız adımları hayırlı, kardeşliğimizi daim eylesin."

Kaynak: AA

Dış Politika, Güvenlik, Güncel, Suriye, Şam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi'den Şam ziyareti ve iş birliği vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı Cezaevinde intihar etti Eskişehir'de maske takıp 5 kişiyi bıçaklamıştı! Cezaevinde intihar etti
Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum Hastane müdürünün darbettiği personel: Beyin travması nedeniyle hiçbir şey hatırlamıyorum
Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış Camide 2 kişiyi bıçakla öldüren saldırganın asıl hedefi imammış
Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı Paraguay, Almanya karşısında tarih yazdı
Tahran gazetesi Trump’ı hedef tahtasına koydu: İntikam kesindir Tahran gazetesi Trump'ı hedef tahtasına koydu: İntikam kesindir
Altında ölümcül kırılma 2008’den beri en sert aylık düşüş Altında ölümcül kırılma! 2008’den beri en sert aylık düşüş

22:53
Dünya Kupası’nda Viking çılgınlığı devam ediyor
Dünya Kupası'nda Viking çılgınlığı devam ediyor
22:38
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi’nin ardından bir yıldız daha MR’a girdi
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ardından bir yıldız daha MR'a girdi
22:01
Haaland’ı durdurabilmek imkansız Son 13 maçta 25 gol attı, ülkesini bir üst tura çıkardı
Haaland'ı durdurabilmek imkansız! Son 13 maçta 25 gol attı, ülkesini bir üst tura çıkardı
21:52
Sivrihisar Devlet Hastanesi’ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı
Sivrihisar Devlet Hastanesi'ndeki skandalda personel görevden uzaklaştırıldı
20:33
“AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem“ tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın
"AK Parti’de Erdoğan sonrası dönem" tartışmalarına Bülent Arınç da dahil oldu: Uykuları kaçsın
18:57
Antalya, Bolu ve Adana’da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı
Antalya, Bolu ve Adana'da NATO zirvesi nedeniyle 10 günlük eylem yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 23:03:34. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Çiftçi'den Şam ziyareti ve iş birliği vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.