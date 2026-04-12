Bakan Çiftçi, Jandarma Akademisi'ni Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ni ziyaret ederek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, toplantıda, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin mevcut durumu, eğitim sistemi, akademik, ulusal ve uluslararası işbirliğiyle kurumsal gelişim faaliyetleri ele alındı.

Paylaşımda, "Güçlü eğitim altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimiz, ülkemizin iç güvenliğine yön veren stratejik bir eğitim kurumu olmayı sürdürmektedir. Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için görev alacak kahramanlarımızı en donanımlı şekilde yetiştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Toplantıya Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ve ilgili birim amirleri katıldı.

Paylaşımda, Bakan Çiftçi'nin katıldığı toplantıya ilişkin görüntüler de yer aldı.