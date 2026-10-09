Bakan Çiftçi, Samsun'da gençlerin en iyi şartlarda yetişmesine önem verildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Samsun programı kapsamında 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Samsun Valisi Orhan Tavlı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile yüksekokulu yerleşkesinde incelemelerde bulunarak yürütülen eğitim faaliyetleri, mevcut imkanlar ve gelecek dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını belirtti.

Güçlü bir emniyet teşkilatının "temeli iyi yetişmiş, mesleki bilgi ve donanımı yüksek insan kaynağı" olduğunu kaydeden Çiftçi, "Milletimizin huzur ve güvenliğini emanet edeceğimiz gençlerimizin en iyi şartlarda yetişmesine büyük önem veriyoruz. Kıymetli eğitim kadromuza teşekkür ediyor, geleceğimizin teminatı polis adaylarımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflar da yer aldı.