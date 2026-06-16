Bakan Ersoy, İbrahim Tatlıses'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanatçı İbrahim Tatlıses'i, fizik tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türk müziğinin güçlü sesi, kıymetli sanatçımız İbrahim Tatlıses'i fizik tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret ettik. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Sanat hayatı boyunca eserleriyle milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen Sayın Tatlıses'e acil şifalar diliyorum."