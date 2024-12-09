Bakan Fidan, bakan yardımcıları ve büyükelçilerle Anıtkabir ve Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Fidan, bakan yardımcıları ve büyükelçilerle Anıtkabir ve Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti

Bakan Fidan, bakan yardımcıları ve büyükelçilerle Anıtkabir ve Dışişleri Şehitliği\'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle dışişleri bakan yardımcıları ve büyükelçilerle Anıtkabir'i ve Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti.

09.12.2024 14:46
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle dışişleri bakan yardımcıları ve büyükelçilerle Anıtkabir'i ve Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, Fidan, dışişleri bakan yardımcıları ve büyükelçilerle Dışişleri Şehitliği ve Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Anıtkabir ziyaretine ilişkin paylaşımda, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile şehitlerin rahmet ve minnetle anıldığı ifade edildi.

Fidan ve beraberindekiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalamasının ardından Fidan, şunları kaydetti:

"Ulu Önder Atatürk, 15. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle tüm büyükelçilerimizle birlikte huzurunuzda bulunmaktan büyük şeref duyuyoruz. Konferansta ülkemizin işbirliğine öncelik veren, uzlaşmazlıklara barışçıl çözümler üreten, cesur ve kararlı adımlar atmaktan geri durmayan diplomasisini kapsamlı şekilde ele alacağız. Önümüzdeki döneme ilişkin stratejilerimizi belirlemek üzere değerlendirmelerde bulunacağız. Milli hedeflerimiz çerçevesinde ilkelerimizden taviz vermeden barışın tesis edilmesine yönelik gayretlerimizi sürdürerek yolumuza devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Dışişleri Şehitliği ziyareti

Fidan, şehitlik ziyaretinde, Türk bayrağının dalgalandığı farklı coğrafyalarda, vatanı ve milleti için fedakarca görev yapan, hain saldırılar sonucunda şehit düşen Dışişleri Şehitleri için burada bulunulduğunu belirterek, "Türk Dışişleri Bakanlığı, dünyada teröre en fazla şehit vermiş kurumdur. Diplomatlarımıza, devlet görevlilerimize ve aile yakınlarına yönelik saldırılar, dünya diplomasi tarihinin karanlık sayfalarında yerini almıştır." dedi.

"Dışişleri şehitlerimizin mücadelesi, vatanları uğruna canlarını feda etmeleri, ülkemize, değerlerimize ve görevimize olan bağlılığın en yüce halidir." ifadesini kullanan Fidan, şehitlerin aziz hatıralarının, sorumluluğun büyüklüğünü bir kez daha hatırlattığını söyledi. Bakan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin kalkınması, istikrarı ve ileriye doğru yürüyüşünü kesintisiz devam ettirmesi için üzerimize düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle, başta dışişleri şehitlerimiz olmak üzere, tüm şehitlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi ve tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum."

Kaynak: AA

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