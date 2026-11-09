Bakan Fidan ile Bakan Güler diplomatik kaynaklara göre başkentte görüştü

Bakan Fidan ile Bakan Güler diplomatik kaynaklara göre başkentte görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ankara'da görüşme gerçekleştirdi. İki bakanın başkentteki görüşmesine ilişkin bilgi diplomatik kaynaklara dayanıyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ankara'da görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Fidan ile Güler başkentte görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
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