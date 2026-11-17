Bakan Fidan, İsrail'in komşularına zarar verip güvenliğini sağlayamayacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in komşularına zarar vererek kendi güvenliğini sağlayamayacağını dile getirdi. Fidan, İsrail'in bunu artık anlaması ve söz konusu politikadan vazgeçmesi gerektiğini belirtti.
Dışişleri Bakanı FidanŞ: "İsrail komşularına zarar vermek suretiyle kendi güvenliğini sağlayamayacağını artık idrak etmeli ve bu politikadan vazgeçmeli"
Kaynak: AA
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