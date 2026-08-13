Bakan Fidan, Ömer Muhtar'ın Anıtını Ziyaret Etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'da milli kahraman Ömer Muhtar'ın anıt mezarını ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın Bingazi kentinde bulunan ülkenin milli kahramanı Ömer Muhtar'ın anıt mezarına ziyarette bulundu.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Libya'nın milli kahramanı Ömer Muhtar'ın anıt mezarını ziyaret ettiği bildirildi.
Kaynak: AA
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