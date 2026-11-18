Bakan Fidan ve Bayramov telefonda ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığına göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: AA
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