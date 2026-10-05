Bakan Göktaş, Antalya'da dördüz bebekleri olan çiftle görüntülü görüştü - Son Dakika
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Bakan Göktaş, Antalya'da dördüz bebekleri olan çiftle görüntülü görüştü

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Bakan Göktaş, Antalya\'da dördüz bebekleri olan çiftle görüntülü görüştü
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan ve dördüz bebekleri olan Gamze Nur ve Durdali Çörüt çifti ile görüntülü görüşme gerçekleştirerek, aileyi tebrik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan ve dördüz bebekleri olan Gamze Nur ve Durdali Çörüt çifti ile görüntülü görüşme gerçekleştirerek, aileyi tebrik etti.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Bakan Göktaş'ın talimatıyla Kaş'ın Kınık Mahallesi'nde yaşayan ve dördüz bebekleri dünyaya gelen Çörüt çiftini evinde ziyaret etti.

Ziyarette çifti görüntülü arayan Bakan Göktaş, anne ve babayı tebrik ederek, bir süre sohbet etti.

Aileye talep ve isteklerini soran Göktaş, "Maşallah çok tatlılar. Sürpriz oldu değil mi bir anda dört bebek? İkinci bebeği beklerken 5 oldunuz. Hayırlı uğurlu olsun, gözünüz aydın." diye konuştu.

Anne Çörüt'e "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasına kayıt yaptırmasını öneren Göktaş, devletin sunduğu doğum yardımı desteğinin kasım ayından itibaren ailenin hesabına yatırılmaya başlanacağını dile getirdi.

"COP31'de Antalya'dayız. İnşallah sizi ziyaret etmek, bebeklerimizi görmek isterim"

Aileye, "Başka desteğe ihtiyacınız olursa bizler her zaman yanınızdayız." ifadesini kullanan Göktaş, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bizler ailelerimizin güçlendirilmesini çok önemsiyoruz. Bu tür politikaları, özellikle annelerimizin, çocuklarımızın sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Sizleri tekrar tebrik ediyorum. Önümüzdeki ay COP31'de Antalya'dayız. İnşallah sizi ziyaret etmek, bebeklerimizi görmek isterim."

Anne Çörüt de yorucu da olsa çok güzel duygular hissettiğini belirterek, Bakan Göktaş'a desteği için teşekkürlerini iletti.

İlk kızlarına 9 yıl sonra kavuştuklarını anlatan Çörüt, "Dördüzler de üçüncü tedavimizde oldu. Dört bebek sürpriz oldu. Hepsini sağlıklı bir şekilde büyütmeye çalışacağız." diye konuştu.

Baba Çörüt de Bakan Göktaş'ın görüntülü görüşmesinden ve ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Göktaş'a teşekkürlerini ileten Çörüt, "İnşallah hayırlı evlatlarımız olur. Sağlıklı sıhhatli büyümeleri nasip olur." dedi.

"Yavrularımız bereketiyle geldi"

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen de Bakan Göktaş'ın hediyesini çifte verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu çerçevesinde çocuk yardımını ciddi oranda artırıldığına işaret eden Sökmen, "Yavrularımız bereketiyle geldi. Her ay anne Gamze hanımın hesabına 16 bin 500 lira çocuklarımız için devletimiz tarafından yatırılacak." ifadelerini kullandı.

Sökmen, ayrıca Çörüt çiftine artık 5 çocuklu bir aile oldukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi, engelli dede için de Evde Bakım Yardımı ödemesinden faydalandırmak için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
Mahinur Özdemir GöktaşGamze NurAntalyaGüncelKaşSon Dakika

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