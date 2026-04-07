Bakan Göktaş: 'Kökünüzü Bilin, Geleceğe Güvenle Bakın'

07.04.2026 21:42
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, öğrencilerle yaptığı söyleşide, köklerini bilmenin ve aile değerlerine sahip çıkmanın önemini vurguladı. Dijital çağda ailebiliğin önemine dikkat çeken Göktaş, kız çocuklarının eğitimi ve kadınların toplumdaki rolüne de değindi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Bakan Göktaş, gençlere kendi kimlik ve kültürlerine sahip çıkmalarının önemini anlatarak, 'Kökünü bilen, geleceğini bilir, geleceğe güvenle bakar. Nereden geldiğinizi asla unutmayın; bu sizin en güçlü yanınız olur' dedi.

Dijital çağda teknolojinin hızla geliştiğini belirten Göktaş, sosyal medyada 15 yaş altı için düzenlemeler yapıldığını ve Türkiye'nin bu konuda öncü ülkeler arasında yer aldığını ifade etti. Aileye sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, dijital çağın sevgi, saygı, merhamet ve aileyi veremeyeceğini söyledi. Gençlerin teknolojinin olumlu yönlerinden faydalanırken aile değerlerine sahip çıkmaları gerektiğini belirtti.

Kız çocuklarının eğitimi ve kadınların toplumdaki rolüne değinen Bakan, 'Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye' diyerek, annelerin toplumu şekillendirmedeki önemine dikkat çekti. Kız çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalar yürüttüklerini ve teknolojide de kız çocuklarının varlığının önemli olduğunu vurguladı. Gençlere, 'Geleceğe umutla bakın ve iyi insan olmayı asla unutmayın' mesajını verdi.

Programda, öğrencilerle öz çekim yapıldı, 'Ailem Türkiye' adlı video gösterimi sunuldu ve uluslararası öğrencilerden oluşan koro tarafından 10 dilde ninniler seslendirildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

