Bakan Göktaş: İsrail, soykırımın hesabını adalet önünde verecek - Son Dakika
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Bakan Göktaş: İsrail, soykırımın hesabını adalet önünde verecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına Türkiye'nin müdahillik bildirimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın üstünü kapatamayacağını ve er ya da geç adalet önünde hesap vereceğini belirtti.

07.08.2024 16:54
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güney Afrika'nın, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına Türkiye'nin müdahillik bildirimine ilişkin, "İsrail, Gazze'de işlediği soykırımın üstünü kapatamayacak ve er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde verecek." dedi.

Göktaş, Türkiye'de bulunan İspanya Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz Delgado ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, iki bakanlık arasında haziran ayında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında yapılan çalışmaların yanı sıra yeni işbirliği olanaklarının ele alındığı, sosyal politikalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Toplantıda ayrıca Bakan Göktaş'ın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı İspanya'nın duruşundan dolayı Delgado'ya teşekkür ettiği öğrenildi.

Asırlardır barışın ve huzurun temsilcisi olan Filistin topraklarının bugün ateş çemberi altında tutulduğunu ifade eden Göktaş, "75 yıldır işgal altında olan Filistin, bütün dünyanın gözü önünde yağmalanıyor. Çatışmalar nedeniyle Gazze'de hayatını kaybeden 40 bine yakın Filistinlinin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bugün Filistinli kardeşlerimiz soykırıma uğruyor." dedi.

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına Türkiye'nin müdahillik bildirimine ilişkin ise Göktaş, "İsrail, Gazze'de işlediği soykırımın üstünü kapatamayacak ve er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde verecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bakan Göktaş: İsrail, soykırımın hesabını adalet önünde verecek - Son Dakika

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