Bakan Göktaş: İİT'de kadın politikalarında öncüyüz

MUHAMMED SEMİH UĞURLU - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadının güçlenmesi adına, pek çok çalışma ülkeler tarafından ele alınıyor. Diğer yandan Birleşmiş Milletlerden (BM) sonraki ikinci büyük oluşum olan ve 57 ülkenin yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatında (İİT) kadın politikaları alanında Türkiye olarak öncü rolümüz var." dedi.

Bakan Göktaş, İİT 9. Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı kapsamında bulunduğu Pakistan'ın başkenti İslamabad'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İİT Kadından Sorumlu Bakanlar Konferansı'nın 5 yıl aradan sonra İslamabad'ın ev sahipliğinde yapıldığını hatırlatan Göktaş, toplantının kendilerini son derece heyecanlandırdığını belirtti.

Göktaş, toplantının önemine ilişkin, "Kadının güçlenmesi adına, pek çok çalışma ülkeler tarafından ele alınıyor. Diğer yandan Birleşmiş Milletlerden sonraki ikinci büyük oluşum olan ve 57 ülkenin yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatında kadın politikaları alanında Türkiye olarak öncü rolümüz var." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 24 yılda kadının güçlendirilmesi adına pek çok çalışma ortaya koyduklarını kaydeden Göktaş, "Özellikle Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'mızı ve Türkiye'deki son 24 yılda kadını güçlendirme adına eğitimde, siyasette, dijital alanda, teknoloji alanında, hayatın her alanında yürüttüğümüz çalışmaları burada mevkidaşlarımızla paylaşma imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

Pakistan'daki temaslar ve ikili ilişkiler

Göktaş, ülke beyanını paylaştıklarını belirterek, pek çok ülkenin Türkiye ile görüşme talebinde bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin tecrübelerinden istifade etmek isteyen birçok ülke bulunduğunu vurgulayan Göktaş, "Bu kapsamda dünden bugüne 10'a yakın ikili görüşme gerçekleştirdik. Hem ülkemizin tecrübesini aktardık hem son 24 yılda yürüttüğümüz hizmetleri ve kadını güçlendirme adına yürüttüğümüz çalışmaları paylaşma imkanı bulduk." değerlendirmesini yaptı.

Göktaş, bu platformların ikili işbirliğini güçlendirme adına kıymetli olduğuna dikkati çekti.

Pakistan'a ilk ziyareti olduğunu kaydeden Göktaş, burada muadil bakanlıklarla anlaşma imzaladıklarını ifade etti.

Göktaş, bu kapsamda Pakistan'la kadını güçlendirme adına çocuk, aile alanındaki birçok çalışmayı ortak bir rota haline getireceklerini söyledi.

Pakistan ile ilişkilerin her anlamda güçlendirilmesine kararlı oldukları mesajını veren Göktaş, bu tür ziyaretlerin özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki aile diplomasisini güçlendirmek adına da önemli bir girişim olduğunu aktardı.

Göktaş, 2025'in Türkiye'de "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 2026-2035 dönemi 'Aile ve Nüfus On Yılı' ilan edildi. İİT bünyesinde de Aile ve nüfus 10 yılı konusunda bir karar tasarımız var. Bir diğer tasarımız da dijital dünyada çocukların korunması. Bu iki tasarıyı da ele aldığımız görüşmeler gerçekleştirdik. Bunlar, İslam İşbirliği Teşkilatında diğer ülkelerin de ilgisini çektiği alanlar. Biz de ülkemizdeki tecrübeleri paylaşmak adına ama aynı zamanda ikili ilişkilerimizi güçlendirmek ve bölgesel olarak İİT bünyesinde bu konuları daha net, daha kararlı bir şekilde ele almak üzere bu çalışmaları yürütüyoruz."

"Kadını hayatın her alanında güçlendirme adına attığımız adımları ele aldık"

Göktaş, özellikle son 24 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde, özellikle kadınlara eşit haklar ve fırsatlar verilmesi konusunda reformlar hayata geçirildiğini aktardı.

2002 yılında kadınların milletvekili oranının yüzde 4,4 olduğunu hatırlatan Göktaş, bunun yüzde 20 oranına ulaştığını söyledi.

Siyasette ve diplomasi alanında kadın oranının arttığına dikkati çeken Göktaş, şöyle devam etti:

"Kadın büyükelçi sayımız 2002'de sadece 14 iken, bugün 297 büyükelçimizin 87'sinin kadınlardan oluşması adına ülkemizin geldiği noktayı da paylaşma imkanı bulduk. Diğer yandan kadını güçlendirme strateji ve belgesi ve eylem planımızı da kamuoyuyla, özellikle diğer ülkelerle de paylaşma imkanı bulduk. Bölgesel bazlı özellikle kadın kooperatiflerle ilgili tecrübemizi ve 81 ilimizde yürüttüğümüz bütün çalışmalarda, kadını hayatın her alanında güçlendirme adına attığımız adımları ele aldık."

Göktaş, teknolojinin çok değerli ve hızla gelişen bir alan olduğunu, kadınların da bu alanlarda eksik olduğunun görüldüğünü ifade etti.

Bu alanda çalışmalar yürütüldüğünü belirten Göktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu çalışmalarımızı diğer ülkelerle paylaşma imkanı bulduk. Ülkelerin Türkiye'ye olan ilgisi oldukça fazla. Son yıllarda yapılan çalışmalarda ülkemiz örnek olarak gösteriliyor. Bizler de bu tecrübemizi paylaşıyoruz. Kendilerini ülkemize davet edeceğiz. Önümüzdeki süreçlerde, sadece iki ülke olarak değil, bölgesel bazlı ve uluslararası çapta da çalışmalarımızı ortak olarak sürdüreceğiz."

"Ülkemiz için önemli bir kazanç"

Göktaş, bu toplantının iki çıktısı olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin 2016'da kadın danışma kurulunun üyesi olduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin İİT Kadın Dayanışma Kurulu üyeliğinin iki yıl daha devam edeceğini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda destek veren ülkelere teşekkür etmek istiyoruz. Kadın Dayanışma Konseyi ülkemiz girişimleriyle kuruldu. Buradaki üyeliğimiz ülkemiz için önemli bir kazanç. Bizim adayımız, şu an ki üyemiz Dr. Ravza Kavakçı Kan."

Göktaş, bugün önemli bir ödül töreni olduğunu, teknoloji alanında ödül alacak Prof. Dr. Burcu Özsoy'un da Antarktika'da çok önemli bilimsel çalışmalar yürüttüğünü vurgulayarak, "Bugün de bütün ülkelerin oy birliğiyle kendisine bir ödül verilecek. Bu kapsamda bizim ülkemiz adına gurur verici. Kadınların geldiği nokta açısından, örnek gösterildiği açısından da önemli bir kazanç olduğunu vurgulamak istiyorum." dedi.