Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çocukların güvenliğinin ortak bir sorumluluk olması ve teknoloji şirketlerinin daha güvenli bir dijital ortam oluşturulmasında aktif rol üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, Singapur'da Asya Aile Konferansı kapsamında düzenlenen "Çocukları ve Aileleri Desteklemeye Yönelik Ulusal Yaklaşımlar Bakanlar Oturumu"na katıldı.

Toplantının temasının "Güçlenen Aileler, Gelişen Çocuklar" olduğunu belirten Göktaş, bunun Türkiye'de çalışmalarına yön veren bir anlayışı yansıttığını söyledi.

Amaçlarının, çocukların ve ailelerinin beklentilerini karşılamalarını sağlayacak bir mekanizma sunmak olduğunu dile getiren Göktaş, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgemiz ve Eylem Planımız, bu yaklaşım için ulusal bir çerçeve sunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Aile Yılı, 2026-2035 dönemini ise Aile ve Nüfus On Yılı ilan etmesi, bu ulusal çerçeveye odaklanmak için ihtiyaç duyulan zemini oluşturmuştur. Bu vizyon, doğurganlığın azaldığı ve nüfusun yaşlandığı bir dönemde ailelerin ihtiyaçlarını planlamamıza yardımcı olmaktadır." dedi.

UNICEF ile geçici koruyucu aile gibi yeni koruyucu aile modellerini ülke genelinde yaygınlaştırmak için çalıştıklarını aktaran Göktaş, bunu Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu sırasında sürdürdüklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, çocukların çevrim içi ortamlarda korunmasına yönelik ortak yaklaşımları ele almak üzere 15 ülkeden lider eşlerini bir araya getirdiklerini hatırlattı.

Sosyal medyaya ilişkin yeni çerçevenin uygulanmasını sağlayan ikincil düzenlemenin 1 Kasım'da yürürlüğe girdiğini hatırlatan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu düzenleme, sosyal medya platformlarının 15 yaşından küçük çocuklara hizmet sunmasını engellemekte, 15-17 yaş grubundaki çocuklar için ise yaşlarına uygun, ayrı hizmetler ve koruyucu tedbirler öngörmektedir. Çocukların güvenliğinin ortak bir sorumluluk olması ve teknoloji şirketlerinin daha güvenli bir dijital ortam oluşturulmasında aktif rol üstlenmesi gerektiğine inanıyoruz."

"Gelecek nesilleri dijital risklerden korumak için de çalışıyoruz"

Göktaş, dijital platformların sınırları aşarak çocuklara ulaşabildiğini vurgulayarak, birlikte çalışılarak çocukların güvenebileceği koruyucu tedbirler üzerinde uzlaşabileceklerini ve teknoloji şirketlerinin sorumluluklarını netleştirebileceklerini kaydetti.

Bakan Göktaş, Türkiye'nin bu koruyucu tedbirleri hayata geçirmek için Asya genelindeki ortaklarıyla çalışmaya hazır olduğuna dikkati çekti.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen soru cevap bölümünde kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler, haz ve hız odaklı tüketim alışkanlıkları ve biyolojik farklılıkları ortadan kaldırmayı amaçlayan küresel zararlı ideolojik akımlar aile değerlerini aşındırıyor. Genç nüfus azalırken yaşlı nüfusun artmasıyla iş gücü daralmakta, beşeri sermaye zayıflamakta ve bu durum tüm ülkeler için ciddi riskler oluşturmaktadır. Ailelerin günlük yaşamlarında, özellikle çocuk yetiştirme ve çocukları koruma konusunda karşılaştıkları pratik güçlükleri de dikkate almalıyız. Türkiye olarak ailelerin korunmasını, desteklenmesini ve güçlendirilmesini temel bir insani sorumluluk olarak görüyoruz. Aileleri ve gelecek nesilleri dijital risklerden korumak için de çalışıyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çocukların dijital güvenliğini politikaların merkezine yerleştirdiklerini belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız, bir erken uyarı aracı olarak Sosyal Risk Haritalarını geliştirdi. Risklerin nerelerde yoğunlaştığını ve hangi ailelerin desteğe ihtiyaç duyabileceğini belirlemek amacıyla sosyal, ekonomik ve psikososyal göstergeleri hane düzeyinde analiz ediyoruz. Türkiye Aile Yapısı Araştırması (TAYA) gibi ulusal araştırmalar aracılığıyla ailelerdeki değişimi izliyoruz. Aile Endeksi üzerinde de çalışıyoruz. Tüm bu veriler, Aile ve Nüfus On Yılı (2026–2035) boyunca kaydedilen ilerlemeyi izlememize yardımcı olacaktır."