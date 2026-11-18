Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Singapur ve Filipinler'de katıldığı uluslararası toplantılarda, Türkiye'nin aileyi koruma ve güçlendirme politikaları ile çocukları şiddetten korumaya yönelik çalışmalarını anlattıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Göktaş, Singapur ve Filipinler'deki temaslarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Singapur'da Asya Aile Konferansı kapsamında düzenlenen toplantıya katıldıklarını, ülkenin aile odaklı çalışmalarına ilişkin tecrübelerini paylaşma fırsatı bulduklarını belirten Göktaş, Türkiye'nin aile politikalarına ilişkin çalışmalarını aktardıklarını bildirdi.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2025'in Aile Yılı, 2026-2035 döneminin ise Aile ve Nüfus On Yılı ilan edildiğini anımsatarak, "Bu çalışmamızı küresel çapta taşıyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde Aile ve Nüfus On Yılı ilan edilmesine yönelik çalışmalara öncülük ettik." açıklamasında bulundu.

Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı kapsamında yürütülen çalışmaları da paylaştıklarını ifade eden Göktaş, Singapur'daki konferansın gündeminde dijital dünyada çocukların korunmasının da yer aldığını belirtti.

Bakan Göktaş, Türkiye'nin 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesini ve çocukları dijital ortamdaki risklerden korumaya yönelik politikalarını anlattıklarını bildiren Göktaş, Singapur ile gelecek 2 yılın önceliklerini belirleyen faaliyet planı imzaladıklarını kaydetti.

Filipinler'de koruyucu aile modeli anlatıldı

Göktaş, Filipinler'de 60'tan fazla ülkeden bakanın katıldığı Çocuklara Yönelik Şiddetin Sona Erdirilmesi Konulu İkinci Küresel Bakanlar Konferansı'nda da Türkiye'nin çocuk politikalarını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen koruyucu aile modelini anlattıklarını bildirdi.

Sosyal Risk Haritaları kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini, çocuklara yönelik psikososyal destek hizmetlerinin güçlendirilmesi ve yeni işbirliklerinin geliştirilmesini de ele aldıklarını belirten Göktaş, Türkiye'nin özellikle aile ve çocukların korunmasına yönelik çalışmalarının diğer ülkeler tarafından ilgi gördüğüne dikkati çekti.

Bakan Göktaş, koruyucu aile modeline ilişkin yürütülen çalışmalara değinerek, "Koruyucu aile modelimiz, dünyada rağbet gören bir model, örnek gösterilen bir model. Burada da yürüttüğümüz pek çok ikili görüşmede, diğer ülkelerle yaptığımız görüşmelerde de bu konuda ilgi oldukça fazlaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Filipinler'deki temasları kapsamında Lübnan ile anlaşma imzaladıklarını hatırlatan Göktaş, aileyi koruma, çocukları güçlendirme, kadınları her türlü şiddetten uzak tutma ve nüfus odaklı çalışmalarda işbirliğini geliştirmeyi ele aldıklarını kaydetti.

Türkiye, çocukların korunmasına yönelik taahhütlerini paylaştı

Göktaş, konferansın, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilciliği tarafından başlatılan ve 2024'te Bogota'da ilk adımları atılan programın devamı niteliğinde olduğunu belirterek, 60'tan fazla ülkenin katıldığı toplantıda ülke beyanlarının ve ortak taahhütlerin paylaşıldığını bildirdi.

Türkiye'nin beyanında koruyucu aile modelinin güçlendirilmesi, dijital dünyada çocukların korunması ve ebeveyn kaybı yaşayan çocuklara yönelik çalışmaların geliştirilmesine yer verdiklerini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte de çocukları her türlü şiddetten korumaya yönelik önemli adımlar atmaya devam edeceğiz. Türkiye olarak çocukların her türlü şiddetten uzak tutulmasına yönelik bütün uluslararası platformlarda çalışmaya devam edeceğiz."

Lübnan ile sosyal hizmetler alanında işbirliği

Bakan Göktaş, konferans kapsamında Lübnan Cumhuriyeti Sosyal İşler Bakanı Haneen Sayed ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ülke, halk ve toplumsal istikrar üzerindeki etkileri ile bu süreçten etkilenen ailelerin karşı karşıya kaldığı sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlar ele alındı.

Görüşmenin ardından Göktaş ve Sayed, iki ülke arasında sosyal hizmetler alanında işbirliğini güçlendirmek amacıyla hazırlanan mutabakat zaptını imzaladı.

Mutabakat zaptıyla iki ülke arasında sosyal hizmetler alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, özellikle kriz dönemlerinde psikososyal destek, kadınların güçlendirilmesi, çocukların korunması, engelli bireylere ve yaşlılara yönelik hizmetler konularında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması amaçlanıyor.

Bakan Göktaş, konferans kapsamındaki temasları çerçevesinde Fas Krallığı Aile, Sosyal Kalkınma ve Eşitlik Bakanı Najwa Koukous, Slovenya Cumhuriyeti Demografi, Aile ve Sosyal İşler Bakanı Mateja Ribic ve Gine-Bissau Kadın, Aile ve Sosyal Dayanışma Bakanı Yessenia Ibrahim ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, aile, kadın, çocuk ve sosyal hizmetler alanlarında işbirliği imkanları ele alındı.