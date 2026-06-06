Bakan Göktaş\'tan Kadınlara Destek Çağrısı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bir kadını kimliği, kökeni ya da cinsiyeti üzerinden aşağılayan, küçümseyen veya hedef haline getiren ifadeler hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Mizah kisvesi altında sarf edilmesi de bu gerçeği değiştirmez" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iş insanı R.K.'nin kadınları ve belirli etnik kimliğe mensup vatandaşları hedef aldığı öne sürülen ifadelerine ilişkin sanal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Göktaş, "Dini, dili, etnik kökeni, yaşam biçimi veya dünya görüşü ne olursa olsun her kadının onuruyla, güven içinde ve ayrımcılığa maruz kalmadan yaşayabilmesi için çalışmak en temel sorumluluklarımızdan biridir. Bir kadını kimliği, kökeni ya da cinsiyeti üzerinden aşağılayan, küçümseyen veya hedef haline getiren ifadeler hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Mizah kisvesi altında sarf edilmesi de bu gerçeği değiştirmez. Kadına yönelik şiddet yalnızca fiziksel eylemlerle sınırlı değildir; hakaret, aşağılama ve insan onurunu zedeleyen söylemler de şiddetin bir parçasıdır. Bu tür ifadeleri en güçlü şekilde kınıyor; toplumsal hayatımızda saygıyı, nezaketi, insan onurunu ve birlikte yaşama kültürünü esas alan bir dilin hakim olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" dedi.