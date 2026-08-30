Bakan Göktaş'tan Yolcu Gemisi Kazasına Başsağlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Devam eden arama kurtarma çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını, yaralıların bir an evvel sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum. Yolcularımıza, mürettebata ve KKTC'li kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."