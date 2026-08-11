Bakan Göktaş, UNICEF Temsilcisi ile Görüştü - Son Dakika
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Bakan Göktaş, UNICEF Temsilcisi ile Görüştü

Bakan Göktaş, UNICEF Temsilcisi ile Görüştü
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Bakan Göktaş, UNICEF ile çocuklara yönelik sosyal politikaları ve ekosistem çalışmalarını ele aldı.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile bir araya geldi. Görüşmede, çocuklara yönelik sosyal politikalar ile dijital ve fiziki dünyada çocuk dostu bir ekosistem oluşturulmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile Bakanlık'ta bir araya geldiğini bildirdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"UNICEF Türkiye Temsilcisi Sn. Paolo Marchi ile Bakanlığımızda bir araya geldik.

Çocuklarımızın üstün yararını gözeten sosyal politikalarımız başta olmak üzere, ortak çalışma alanlarımıza dair konu başlıklarını değerlendirdik.

Evlatlarımızın güvenli ve sağlıklı bir iklimde büyümesi için koruyucu ve önleyici destek mekanizmalarımızı güçlendirmeyi; küresel iş birlikleriyle hem dijital hem de fiziki dünyada çocuk dostu bir ekosistem inşa etmeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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