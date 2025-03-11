Bakan Göktaş ve Singapur Heyeti İş Birliğini Güçlendirdi - Son Dakika
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Bakan Göktaş ve Singapur Heyeti İş Birliğini Güçlendirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Singapur Sosyal ve Aile Kalkınması Bakanlığı Başkan Yardımcısı Ong Ai Hua ile görüştü. Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması ve tecrübe paylaşımı konuları ele alındı.

11.03.2025 11:14
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BAKAN GÖKTAŞ, SİNGAPUR, SOSYAL VE AİLE KALKINMASI BAKANLIĞI BAŞKAN YARDIMCISI ONG Aİ HUA İLE GÖRÜŞTÜ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, Singapur Heyet Başkanı, Sosyal ve Aile Kalkınması Bakanlığı Başkan Yardımcısı Ong Ai Hua ve beraberindeki heyet ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki tecrübe paylaşımını artırmaya ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik konular ele alındı.

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Göktaş ve Singapur Heyeti İş Birliğini Güçlendirdi - Son Dakika

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