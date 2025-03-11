Bakan Göktaş ve Singapur Heyeti İş Birliğini Güçlendirdi

BAKAN GÖKTAŞ, SİNGAPUR, SOSYAL VE AİLE KALKINMASI BAKANLIĞI BAŞKAN YARDIMCISI ONG Aİ HUA İLE GÖRÜŞTÜ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, Singapur Heyet Başkanı, Sosyal ve Aile Kalkınması Bakanlığı Başkan Yardımcısı Ong Ai Hua ve beraberindeki heyet ile görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, iki ülke arasındaki tecrübe paylaşımını artırmaya ve iş birliğini güçlendirmeye yönelik konular ele alındı.