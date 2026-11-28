Bakan Göktaş, Yedigöller'e giden araçtakilerin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Göktaş, Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden araçtaki çocuklara ve personele ulaşıldığını açıkladı. Göktaş, çocukların ve personelin sağlık durumlarının iyi olduğunu duyurdu.
Bakan Göktaş, Yedigöller bölgesine gezi amacıyla giden araçtaki çocuklara ve personele ulaşıldığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.
Kaynak: AA
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