MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, IDEF 2025 kapsamında Atatürk Havalimanı'nda Türk Hava Yolları Teknik AŞ'yi (Turkish Technic Inc.) ziyaret ederek yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, " İstanbul'da IDEF 2025 Fuarı'na katılan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Atatürk Havalimanında Türk Hava Yolları Teknik AŞ'yi (Turkish Technic Inc.) ziyaret ederek yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı" denildi.
Son Dakika › Güncel › Bakan Güler'den Türk Hava Yolları Teknik AŞ Ziyareti - Son Dakika
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