Bakan Güler, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma Töreni'nde konuştu Açıklaması

24.02.2026 16:42
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bugün savunma sanayimiz kara, hava ve deniz platformlarında eş zamanlı yürütülen başarılı projelerle küresel ölçekte dikkat çeken bir seviyeye ulaşmış, ülkemizi savunma teknolojilerinde söz sahibi bir konuma taşımıştır.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Bugün savunma sanayimiz kara, hava ve deniz platformlarında eş zamanlı yürütülen başarılı projelerle küresel ölçekte dikkat çeken bir seviyeye ulaşmış, ülkemizi savunma teknolojilerinde söz sahibi bir konuma taşımıştır." dedi.

Bakan Güler, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen, HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı (SİDA) Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Güler, SANCAR SİDA'nın ve tesislerin Türkiye'ye, asil millete ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine hayırlı olmasını temenni etti.

Güler, hava araçlarıyla başlayan insansız sistemlerdeki başarıları denizlerde de görmekten dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Bakan Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşu ve liderliğiyle hayata geçirilen yerli ve milli savunma sanayi hamlesiyle Türkiye'nin kısa sürede tarih bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu stratejik atılımın savunma ve güvenlik kabiliyetlerini büyük ölçüde artırdığını ve milli egemenlik ve caydırıcılığın da en önemli teminatlarından biri olduğunu vurgulayan Güler, şöyle konuştu:

"Bugün savunma sanayimiz kara, hava ve deniz platformlarında eş zamanlı yürütülen başarılı projelerle küresel ölçekte dikkat çeken bir seviyeye ulaşmış, ülkemizi savunma teknolojilerinde söz sahibi bir konuma taşımıştır. Savunma sanayimizdeki bu gelişim güvenlik mimarimizi de daha sağlam ve sürdürülebilir bir zemine oturtmuş, kriz dönemlerinde dışa bağımlılığın oluşturabileceği riskleri de en aza indirmiştir."

"Caydırıcı gücünü daha da artıracaktır"

Güler, savunma sanayindeki ilerlemenin en somut ve en önemli göstergelerinden biri de deniz sistemleri alanındaki üretimler olduğunu söyledi.

MİLGEM'le başlayan projelerin amfibi hücum gemilerinden hava savunma muhriplerine, milli denizaltılardan insansız deniz araçlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Güler, şunları söyledi:

"Bugün hizmete alınan SANCAR SİDA da söz konusu birikimin yeni ve güçlü bir halkasını teşkil etmektedir. Ayrıca Deniz Kuvvetlerimiz bünyesindeki Araştırma Merkez Komutanlığı ile HAVELSAN'ın birlikte geliştirdiği 'Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi' milli deniz platformlarımıza entegre edilerek donanmamızın harekat kabiliyetini ve caydırıcı gücünü daha da artıracaktır."

"Denizlerdeki etkinliğimizi artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz"

Bakan Güler, Türk Deniz Kuvvetlerinin sahip olduğu yerli ve milli platformlar sayesinde Mavi Vatan'daki hak ve menfaatlerin korunmasında önemli rol üstlendiğini söyledi.

Deniz Kuvvetlerinin uluslararası görevlerde de barış ile istikrara sunduğu katkıların daha da pekiştirildiğini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Bu başarı nitelikli ve disiplinli personelimizin emsalsiz gayretleri ve yüksek teknik donanımın birleşimiyle mümkün olmaktadır. Bu vesileyle Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve daha güçlü ülke için atılan adımların hayata geçirilmesindeki kararlı tutum ve direktifleriniz nedeniyle zat-ı devletlerine şükranlarımı sunuyorum. Başarının durağan bir hedef değil sürekli gelişim gerektiren bir yolculuk olduğu bilinciyle daha ileri teknolojiler geliştirmeye daha güçlü platformlar üretmeye ve denizlerdeki etkinliğimizi artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Bakan Güler, Savunma Sanayi Başkanlığına, SİDA projesini geliştiren HAVELSAN personeli ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

