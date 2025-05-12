Bakan Güler, Jeff Flake'i Kabul Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler, UTAH Dünya Ticaret Merkezi Başkanı Jeff Flake'i ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, UTAH Dünya Ticaret Merkezi Başkanı Jeff Flake'i ve beraberindeki heyeti kabul etti" ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflar da yer aldı.
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