Bakan Güler TBMM'de Bilgilendirecek

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Bakan Yaşar Güler'in 10 Mart'ta TBMM'yi bilgilendireceğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Salı günü Sayın Milli Savunma Bakanı TBMM'de bilgilendirme yapacaklardır" ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da aynı gün TBMM'yi İran'da yaşanan gelişmeler hakkında bilgilendirecek.
