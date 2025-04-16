Bakan Güler Yalova\'daki Hava Meydan Komutanlığında İncelemelerde Bulundu

BAKAN GÜLER, YALOVA'DAKİ HAVA MEYDAN KOMUTANLIĞINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Yalova'daki Hava Meydan Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yalova'nın ardından beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile Bandırma'ya geçti. Bakan Güler, 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunarak faaliyetlere ilişkin talimatlar verdi.